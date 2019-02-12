"Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ": Мостовой ставит на англичан

Бывший полузащитник сборной России, французских "Кана" и "Страсбура" Александр Мостовой поделился с "СЭ" своим прогнозом на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ", который пройдет сегодня в Англии (23.00 по Москве).



– Еще три недели назад, после того, как Сульшер возглавил "МЮ" и у команды началась белая полоса, шансы англичан против "ПСЖ" стали равными, а с учетом того, что сегодняшний матч пропустят Неймар и Кавани, "красные дьяволы" – явные фавориты, – полагает Мостовой. – Футболисты "Юнайтед", наконец, стали получать удовольствие от футбола, при Моуринью такого не было, все выглядели загнанными, постоянно происходили какие-то конфликты.

– Все перемены связаны с приходом норвежца?

– Я всегда был против "МЮ", но сейчас стал даже немного переживать за команду – радует, как клуб стал играть после смены тренера. Сульшер, про которого уже многие забыли, раскрепостил всех, не стал ничего выдумывать – просто начал делать свое дело. Правда, нынешние результаты не говорят о том, что "МЮ" теперь возвращается наверх. Просто стало получаться у норвежца с самого начала и продолжает до сих пор. В связи с этим я вижу "Юнайтед" фаворитом, хотя "ПСЖ" – один из лучших в Европе. Единственная проблема французов в том, что из года в год они с большим преимуществом побеждает в своем чемпионате, но как только попадают в ЛЧ на более-менее равного соперника – рассыпаются.

– Ваш прогноз?

– Нас ждет нервная, вряд ли открытая игра. Думаю, "Манчестер" может победить в один мяч, хотя парижане способны закрыться, выставить в атаку одного Мбаппе, который точно найдет шансы у чужих ворот. (Иван Торопцев)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ"