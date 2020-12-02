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«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: где смотреть трансляцию матча онлайн

22:30
Игроки &quot;МЮ&quot;. Фото AFP
Игроки &quot;МЮ&quot;. Фото AFP

В среду, 2 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «ПСЖ». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»

Манчестер Юнайтед — ПСЖ

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