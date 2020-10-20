Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш перед игрой с «ПСЖ» в Лиге чемпионов отметил, что команда думет только о победе. Также он добавил, что «МЮ» настраивается на завоевание трофеев.

— Когда выступаешь за такие команды, как «Юнайтед», всегда думаешь о трофеях, — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша. — Не знаю, победим ли мы, но это важно. «Манчестер» думает лишь о победах. Будет здорово, если возьмем трофеи в этом сезоне. Мы очень этого хотим.