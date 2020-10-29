«Манчестер Юнайтед» благодаря хет-трику Рэшфорда разгромил «Лейпциг»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лейпцига» в матче 2-го тура группового туринра Лиги чемпионов (5:0). В середине первого тайма счет открыл Мэйсон Гринвуд, а после перерыва хет-трик оформил Маркус Рэшфорд и один мяч забил Антони Марсьяль, реализовав пенальти.

Английская команда поднялась на первое место в таблице группы H. Немецкий коллектив опустился на третью строчку.

Лига чемпионов

Группа H

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 5:0 (1:0)

Голы: Гринвуд, 21 (1:0). Рэшфорд, 74 (2:0). Рэшфорд, 78 (3:0). Марсьяль, 87 — с пенальти (4:0). Рэшфорд, 90+2 (5:0).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Туанзебе, 81), Погба (Кавани, 81), Матич (Мактоминэй, 64), Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 68), Марсьяль, Гринвуд (Рэшфорд, 63).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Хенрикс (Забитцер, 63), Упамекано, Конате, Анхелиньо, Кампль (Клайверт, 75), Форсберг, Нкунку (Серлот, 65), Ольмо, Поульсен.

Предупреждения: Матич, 34. Хенрикс, 46. Клайверт, 77. Забитцер, 86.

Судья: Юг (Словения).

28 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».