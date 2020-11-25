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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Башакшехир»

00:58

«Манчестер Юнайтед» переиграл на своем поле «Башакшехир» (4:1) в четвертом туре Лиги чемпионов. В составе английской команды дублем отметился Бруну Фернандеш, а также по мячу забили Маркус Рэшфорд и Дэниэл Джеймс. Гол престижа на счету Дениза Туруча.

«Манчестер Юнайтед» лидирует в своей группе, а «Башакшехир» занимает последнее место.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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