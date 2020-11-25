«Манчестер Юнайтед» разгромил «Башакшехир»
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«Манчестер Юнайтед» переиграл на своем поле «Башакшехир» (4:1) в четвертом туре Лиги чемпионов. В составе английской команды дублем отметился Бруну Фернандеш, а также по мячу забили Маркус Рэшфорд и Дэниэл Джеймс. Гол престижа на счету Дениза Туруча.
«Манчестер Юнайтед» лидирует в своей группе, а «Башакшехир» занимает последнее место.
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