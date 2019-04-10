"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": гол каталонцев засчитан с помощью ВАР

"Барселона" вышла вперед в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". На 13-й минуте гол в свои ворота забил защитник Люк Шоу.
Сначала этот мяч не был засчитан, поскольку линейный арбитр зафиксировал офсайд. Однако судья Джанлука Рокки воспользовался ВАР и определил взятие ворот.
VAR finally!!!– Stump.Microphone (@MicrophoneStump) 10 апреля 2019 г.
Barcelona 1 - 0 Manchester United. #MUNBAR pic.twitter.com/hARVjxcxzJ
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