«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Атлетико» и вылетел из Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Игра прошла на «Олд Траффорд».

Единственный мяч на 41-й минуте забил бразильский защитник Ренан Лоди с передачи Антуана Гризманна. 23-летний бразилец головой забил в ближний угол после подачи француза.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышла команда Диего Симеоне. Соперник станет известен после жеребьевки.