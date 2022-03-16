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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Атлетико» и вылетел из Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 марта. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 0:1.
Фото Twitter

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Игра прошла на «Олд Траффорд».

Единственный мяч на 41-й минуте забил бразильский защитник Ренан Лоди с передачи Антуана Гризманна. 23-летний бразилец головой забил в ближний угол после подачи француза.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышла команда Диего Симеоне. Соперник станет известен после жеребьевки.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико
Голы
Лоди, 41 (0:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр (Мата, 84) Варан Далот Алекс Теллес Фред (Кавани, 76) Бруну Фернандеш (Погба, 68) Мактоминай (Матич, 68) Криштиану Роналду Санчо Эланга (Рэшфорд, 67)
Атлетико
Облак Хименес Лоди Савич Мандава де Пауль Коке (Кондогбья, 80) Льоренте Эррера Жоау Феликс (Фелипе, 90) Гризманн (Корреа, 90+3)
Предупреждения
Матич 81’, Далот 87’  -  де Пауль 43’, Эррера 81’
Судьи
Винчич (Словения)

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