Гол Роналду принес «МЮ» волевую победу над «Аталантой»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аталанту» (3:2) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе манкунианцев голами отметились Маркус Рэшфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду. У «Аталанты» мячи забили Марко Пашалич и Мерих Демирал. Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

«МЮ» с 6 очками занимает 1-е место в турнирной таблице группы F, «Аталанта» располагается на 2-м месте с 4 очками.

Лига чемпионов

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 3:2 (0:2)

Голы: Пашалич, 15 (0:1). Мерих Демирал, 28 (0:2). Рэшфорд, 53 (1:2). Магуайр, 75 (2:2). Криштиану Роналду, 81 (3:2).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактоминай (Погба, 66), Криштиану Роналду, Рэшфорд (Кавани, 67), Гринвуд (Санчо, 73).

«Аталанта» (Италия): Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Мехле, Мерих Демирал (Ловато, 46), де Рон, Пашалич (Миранчук, 68), Фройлер, Копмайнерс (Пеццелла, 80), Иличич (Малиновский, 68), Муриэль (Сапата, 56).

Предупреждения: Ловато, 55. де Рон, 57. Пашалич, 57. Шоу, 64. Паломино, 80. Матич, 90+3. Кавани, 90+5.

Судья: Марчиняк (Польша).

20 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».