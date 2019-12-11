«Манчестер Сити» забил 500 голов под руководством Гвардьолы. Для этого команде понадобилось 199 матча

«Манчестер Сити» забил 500-й гол под руководством Хосепа Гвардьолы, сообщает Opta.

Мяч пришелся на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Для того, чтобы забить 500 голов под руководством испанца, команде понадобилось 199 матчей. Это на 95 голов больше, чем забила любая другая английская команда с момента назначения Гвардьолы в 2016 году.