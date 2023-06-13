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Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Виталий Косик
Корреспондент
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Популярный музыкальный исполнитель Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов.

10 июня «горожане» обыграли «Интер» в финале турнира со счетом 1:0.

«Парни, вы сделали это. Очень рад за вас. Отличный сезон, отличные достижения. Желаю вам всего самого лучшего в дальнейшем. Получите удовольствие от празднования. Вы заслужили это. Берегите себя», — приводит слова певца пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

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