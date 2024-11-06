«Манчестер Сити» впервые с 2018 года проиграл три матч подряд

«Манчестер Сити» впервые с апреля 2018 года потерпел три поражения подряд, сообщает Opta.

6 ноября «горожане» потерпели поражение в матче основного турнира Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:4). 31 октября команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» (1:2), а 2 ноября — «Борнмуту» (1:2) в матчах АПЛ.

Также отмечается, что «Манчестер Сити» не пропускал четырех голов в матче Лиги чемпионов с октября 2016 года. Тогда команда проиграла «Барселоне» — 0:4.

В воскресенье, 10 ноября, «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтоном» в матче 11-го тура АПЛ.