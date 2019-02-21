"Манчестер Сити" в меньшинстве вырвал победу у "Шальке"

"Манчестер Сити" на выезде переиграл "Шальке" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2). Нападающий гостей Серхио Агуэро на 18-й минуте встречи открыл счет, но до перерыва хозяевам удалось отыграться и выйти вперед благодаря дублю Набиля Бенталеба. В начале второй половины Николас Отаменди получил красную карточку. В концовке матча "горожане" сравняли счет и забили победный мяч - голы на счету Рахима Стерлинга и Лероя Сане.

Ответная встреча состоится в Англии 12 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Шальке-04" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:3 (2:1)

Голы: Агуэро, 18 (0:1). Бенталеб, 38 - с пенальти (1:1). Бенталеб, 45 - с пенальти (2:1). Л.Сане, 85 (2:2). Стерлинг, 90 (2:3).

"Шальке": Ферманн, Брума, С.Сане, Настасич, Калиджури, Сердар, Бенталеб, Маккенни (Скрцибски, 77), Очипка, Мендиль (Бургшталлер, 65), Ут (Харит, 88).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Отаменди, Ляпорт, Де Брейне (Зинченко, 87), Гюндоган, Сильва (Компани, 70), Стерлинг, Агуэро (Л.Сане, 78), Бернарду Силва.

Предупреждения: Отаменди, 37. Ут, 41. Фернандинью, 43. С.Сане, 73. Эдерсон, 90+5. Бургшталлер, 90+5.

Удаление: Отаменди, 68.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

20 февраля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".