"Манчестер Сити" в меньшинстве вырвал победу у "Шальке"

"Манчестер Сити" на выезде переиграл "Шальке" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2). Нападающий гостей Серхио Агуэро на 18-й минуте встречи открыл счет, но до перерыва хозяевам удалось отыграться и выйти вперед благодаря дублю Набиля Бенталеба. В начале второй половины Николас Отаменди получил красную карточку. В концовке матча "горожане" сравняли счет и забили победный мяч - голы на счету Рахима Стерлинга и Лероя Сане.
Ответная встреча состоится в Англии 12 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
"Шальке-04" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:3 (2:1)
Голы: Агуэро, 18 (0:1). Бенталеб, 38 - с пенальти (1:1). Бенталеб, 45 - с пенальти (2:1). Л.Сане, 85 (2:2). Стерлинг, 90 (2:3).
"Шальке": Ферманн, Брума, С.Сане, Настасич, Калиджури, Сердар, Бенталеб, Маккенни (Скрцибски, 77), Очипка, Мендиль (Бургшталлер, 65), Ут (Харит, 88).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Отаменди, Ляпорт, Де Брейне (Зинченко, 87), Гюндоган, Сильва (Компани, 70), Стерлинг, Агуэро (Л.Сане, 78), Бернарду Силва.
Предупреждения: Отаменди, 37. Ут, 41. Фернандинью, 43. С.Сане, 73. Эдерсон, 90+5. Бургшталлер, 90+5.
Удаление: Отаменди, 68.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
20 февраля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/