"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": Сонг оформил дубль за две минуты

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" обменялись голами в первые семь минут ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит в Манчестере.

На 4-й минуте отличился форвард "горожан" Рахим Стерлинг: он пробил в дальний угол мощным ударом с дальней дистанции. На 8-й минуте голом отметился нападающий "шпор" Сон Хын Мин. Он же поразил ворота "Сити" на 10-й минуте.

Первый матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" завершился минимальной победой "шпор" на своем поле (1:0).

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