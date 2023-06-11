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Сегодня, 01:00

В 10-й раз в истории команде удалось сделать требл

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии и сделал требл.

В 10-й раз в истории клубу удалось сделать требл. «Сити» стал восьмой командой в истории, которая выиграла три трофея за сезон.

Ранее это удавалось «Селтику» (1966/67), «Аяксу» (1971/72), ПСВ (1987/88), «Манчестер Юнайтед» (1998/99), «Барселоне» (2008/09, 2014/15), «Интеру» (2009/10) и «Баварии» (2012/13, 2019/20).

Последним клубом из Англии, делавшим требл, был «Манчестер Юнайтед».

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