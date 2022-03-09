Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:01

«Манчестер Сити» — «Спортинг»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент

«Манчестер Сити» и «Спортинг» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сити»: Эдерсон, Иган-Райли, Зинченко, Ляпорт, Стоунз, Фернандиньо (к), Гюндоган, Бернардо, Стерлинг, Жезус, Фоден.

«Спортинг»: Адан, Луиш Нету, Коатес, Гонсалу Инасиу, Рейс, Бруно Табата, Угарте, Педро Порро, Слимани, Паулинью, Сарабия.

В первом матче английский клуб разгромил соперника — 5:0. Дублем в той встрече отметился Бернарду Силва, по голу забили Рияд Махрез, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Спортинг» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Спортинг
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Все, что известно об уголовном деле Квинси Промеса: удар ножом, прослушка телефона, изменение обвинения и контракт со «Спартаком»
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
«Реал» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Неймар: «Я никогда не был эгоистом. Если «ПСЖ» обыграет «Реал», а я не забью, это уже неважно»
Клопп: «Санчесу повезло, что он не получил красную в первом тайме, когда ударил по колену Тиаго»
«Реал» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 марта 2022
Перейра: «У «ПСЖ» есть оружие, чтобы победить «Реал»
«Манчестер Сити» — «Спортинг»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 марта 2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Спортинг»: где смотреть и во сколько начало матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости