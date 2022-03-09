«Манчестер Сити» — «Спортинг»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Спортинг» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сити»: Эдерсон, Иган-Райли, Зинченко, Ляпорт, Стоунз, Фернандиньо (к), Гюндоган, Бернардо, Стерлинг, Жезус, Фоден.

«Спортинг»: Адан, Луиш Нету, Коатес, Гонсалу Инасиу, Рейс, Бруно Табата, Угарте, Педро Порро, Слимани, Паулинью, Сарабия.

В первом матче английский клуб разгромил соперника — 5:0. Дублем в той встрече отметился Бернарду Силва, по голу забили Рияд Махрез, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Спортинг» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.