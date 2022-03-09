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Сегодня, 21:30

«Манчестер Сити» — «Спортинг»: где смотреть и во сколько начало матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Спортинг» в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.
Фото Global Look Press

В среду, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Спортинг». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В первом матче английский клуб разгромил соперника — 5:0. Дублем в той встрече отметился Бернарду Силва, по голу забили Рияд Махрез, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Спортинг» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Спортинг

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ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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