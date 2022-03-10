«Манчестер Сити» дома не смог обыграть «Спортинг», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:0. Игра прошла в Англии.

На 47-й минуте встречи бразильский нападающий хозяев Габриэль Жезус забил гол. Однако после просмотра повтора судья отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

В первом матче «Манчестер Сити» разгромил соперника — 5:0, поэтому английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Следующий соперник «горожан» определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 марта в Ньоне.

Ранее в четвертьфинал главного еврокубка уже вышли «Бавария» и «Ливерпуль».