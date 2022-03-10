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«Манчестер Сити» дома не смог обыграть «Спортинг», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
9 марта. «Манчестер Сити» — «Спортинг» — 0:0.
Фото Twitter

«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:0. Игра прошла в Англии.

На 47-й минуте встречи бразильский нападающий хозяев Габриэль Жезус забил гол. Однако после просмотра повтора судья отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

В первом матче «Манчестер Сити» разгромил соперника — 5:0, поэтому английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Следующий соперник «горожан» определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 марта в Ньоне.

Ранее в четвертьфинал главного еврокубка уже вышли «Бавария» и «Ливерпуль».

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)

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