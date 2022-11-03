Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:57

«Манчестер Сити» выиграл у «Севильи», «Боруссии» сыграла вничью с «Копенгагеном»

«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в Лиге чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
2 ноября. «Копенгаген» — «Боруссия» — 1:1.
Фото AFP

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Англии.

Нападающий гостей Рафаэль Мир стал автором единственного гола в пером тайме. После перерыва в составе английской команды забили 17-летний Рико Льюис, Хулиан Альварес и Рияд Махрез.

«Манчестер Сити» ранее гарантировал себе выход в плей-офф с первого места. «Севилья» стала третьей в группе и сыграет в Лиге Европы весной.

Лига чемпионов. Группа G
02 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Севилья

В другой встрече дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Копенгагеном» (1:1). Голы забили Торган Азар и Хакон Арнар Харальдссон.

Дортмундцы заняли второе место и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Копенгаген» — последний.

Лига чемпионов. Группа G
02 нояб, 23:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
1:1
Боруссия Д

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кучеров — уже 12-й русский снайпер в истории НХЛ. Он обошел Жамнова, но сыграл меньше
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
В США оценили последствия оговорок Байдена во Флориде
Эрдоган сообщил об изменении позиции Шольца в сторону диалога с Путиным
Автомобиль Елизаветы II продадут на аукционе без стартовой цены
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Экс-звезда «Локо» лишила «ПСЖ» первого места, Жиру — герой «Милана», «Лейпциг» отправил «Шахтер» в Лигу Европы
«ПСЖ» и «Бенфика» впервые в истории Лиги чемпионов показали одинаковые показатели очков и забитых и пропущенных голов
Мбаппе: «Мы хотели занять первое место в группе, но что поделать — это футбол»
Жиру — самый возрастной игрок, поучаствовавший в 3+ голах в матче ЛЧ с сезона-2003/04
Мбаппе и Салах стали лучшими бомбардирами группового турнира Лиги чемпионов
Лига чемпионов, 2 ноября: «Ман Сити» обыграл «Севилью», «Ювентус» уступил «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов-2022/23

Лига чемпионов, 2 ноября: «Ман Сити» обыграл «Севилью», «Ювентус» уступил «ПСЖ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости