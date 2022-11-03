«Манчестер Сити» выиграл у «Севильи», «Боруссии» сыграла вничью с «Копенгагеном»

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Англии.

Нападающий гостей Рафаэль Мир стал автором единственного гола в пером тайме. После перерыва в составе английской команды забили 17-летний Рико Льюис, Хулиан Альварес и Рияд Махрез.

«Манчестер Сити» ранее гарантировал себе выход в плей-офф с первого места. «Севилья» стала третьей в группе и сыграет в Лиге Европы весной.

В другой встрече дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Копенгагеном» (1:1). Голы забили Торган Азар и Хакон Арнар Харальдссон.

Дортмундцы заняли второе место и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Копенгаген» — последний.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).