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«Манчестер Сити» — «Рела»: видеообзор полуфинала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
26 апреля. «Манчестер Сити» — «Рела» — 4:3.
Фото AFP

«Манчестер Сити» переиграл «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 4:3. Игра прошла во вторник, 26 апреля, в Англии.

У хозяев два быстрых гола забили Кевин де Брейне и Габриэл Жезус. Перед перерывом Кариму Бензема удалось сократить отставание.

Во второй половине Фил Фоден упрочил лидерство «Сити», но почти сразу Винисиус Жуниор забил в составе гостей. На 74-й минуте Бернарду Силва пробил точно в девятку ворот Тибо Куртуа. На 82-й минуте за игру рукой в ворота английской команды был назначен пенальти, который реализовал Карим Бензема.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Карим Бензема
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ФК Реал
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