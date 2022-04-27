«Манчестер Сити» — «Рела»: видеообзор полуфинала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» переиграл «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 4:3. Игра прошла во вторник, 26 апреля, в Англии.

У хозяев два быстрых гола забили Кевин де Брейне и Габриэл Жезус. Перед перерывом Кариму Бензема удалось сократить отставание.

Во второй половине Фил Фоден упрочил лидерство «Сити», но почти сразу Винисиус Жуниор забил в составе гостей. На 74-й минуте Бернарду Силва пробил точно в девятку ворот Тибо Куртуа. На 82-й минуте за игру рукой в ворота английской команды был назначен пенальти, который реализовал Карим Бензема.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.