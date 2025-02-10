«Манчестер Сити» — «Реал»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид сыграют в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 11 февраля. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе можно посмотреть перекличку игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.45.
Второй матч соперников состоится 19 февраля.
Лига чемпионов стартовала 9 июля 2024-го и завершится 31 мая 2025-го.
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