«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид сыграют в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 11 февраля. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе можно посмотреть перекличку игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.45.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

11 февраля 2025, 23:00. Этихад (Манчестер)

Второй матч соперников состоится 19 февраля.

Лига чемпионов стартовала 9 июля 2024-го и завершится 31 мая 2025-го.

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