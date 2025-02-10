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10 февраля 2025, 23:00

«Манчестер Сити» — «Реал»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов 11 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Reuters

«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид сыграют в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 11 февраля. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе можно посмотреть перекличку игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.45.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
11 февраля 2025, 23:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:3
Реал

Второй матч соперников состоится 19 февраля.

Лига чемпионов стартовала 9 июля 2024-го и завершится 31 мая 2025-го.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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