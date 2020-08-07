«Манчестер Сити» на своем поле примет «Реал» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22.00 (мск).

Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Реал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Реал»