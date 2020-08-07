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«Манчестер Сити» — «Реал»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

11:30
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«Манчестер Сити» на своем поле примет «Реал» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22.00 (мск).

Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Реал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Манчестер Сити — Реал

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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