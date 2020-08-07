В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проведет ответный матч против «Реала». Стали известны стартовые составы команд.

В первой встрече «горожане» одержали в Мадриде победу со счетом 2:1.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Фернандинью, Жоау Канселу, Родри, Гюндоган, Фоден, де Брейне, Стерлинг, Жезус.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Азар, Родригу, Бензема.