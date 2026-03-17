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17 марта, 23:50

«Манчестер Сити» — «Реал»: ничья после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Манчестер Сити» и «Реал» завершили вничью первый тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1.

На 22-й минуте счет открыл форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Бразилец реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Бернарду Силвы. Португалец также получил красную карточку, выбив локтем мяч из пустых ворот.

На 41-й минуте «горожане» отыгрались благодаря голу Эрлинга Холанна.

Первый матч завершился крупной победой «Реала» — 3:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 17 марта.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов.«Ман Сити» в меньшинстве сравнял счет в игре с «Реалом», «ПСЖ» забил два гола «Челси»: онлайн Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/8 финала.
17 марта, 23:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
1:2
Реал

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