«Манчестер Сити» — «Реал»: хозяева остались в меньшинстве и пропустили с пенальти

«Реал» открыл счет в ответном матче против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0.

На 22-й минуте с пенальти отличился Винисиус Жуниор. Перед этим «Сити» остался в меньшинстве, красную карточку после вмешательства ВАР получил Бернарду Силва — португалец локтем отбил мяч, который летел в ворота «горожан».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 17 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

17 марта, 23:00. Этихад (Манчестер)

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