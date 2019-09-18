«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер», загребское «Динамо» забило 4 мяча «Аталанте»

«Манчестер Сити» в выездном матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов разгромил «Шахтер» — 3:0. Отличились Рияд Махрез, Габриэл Жезус и Илкай Гюндоган.

В другом матче группы С загребское «Динамо» разгромило «Аталанту» — 4:0. Хет-трик оформил Мислав Оршич, еще один гол на счету Марина Леоваца. Это была первая игра в Лиге чемпионов в истории для итальянского клуба.

Лига чемпионов

Группа C

«Шахтер Д» (Украина) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3 (0:2)

Голы: Махрез, 24 (0:1). Гюндоган, 38 (0:2). Габриэл Жезус, 76 (0:3).

«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Соломон (Коноплянка, 46), Степаненко, Патрик (Маркос Антониу, 74), Тайсон, Марлос, Мораес (Дентинью, 77).

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Фернандинью, Зинченко, Махрез, Эрнандес (Менди, 83), Гюндоган, Де Брейне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Эрнандес, 29.

Судья: Диаш (Португалия).

18 сентября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».

«Динамо З» (Хорватия) — «Аталанта» (Италия) — 4:0 (3:0)

Голы: Леовац, 10 (1:0). Оршич, 31 (2:0). Оршич, 42 (3:0). Оршич, 68 (4:0).

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро (Гояк, 73), Петкович (Гавранович, 83), Оршич (Иванушец, 76), Ольмо.

«Аталанта» (Италия): Голлини, Мазиелло (Малиновский, 46), Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, де Рон, Фройлер (Пашалич, 46), Гомес, Иличич (Барроу, 88), Сапата.

Предупреждения: Джимсити, 18. де Рон, 27. Теофиль-Катрин, 39. Моро, 66. Гозенс, 79.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

18 сентября. Загреб. Стадион «Максимир».

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