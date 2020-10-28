Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Манчестер Сити» разгромил «Марсель»

00:54
Теги:

«Марсель» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче матче 2-го тура Лиги чемпионов (0:3). Голы забили Ферран Торрес, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

Лига чемпионов

Группа C

«Марсель» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3 (0:1)

Голы: Торрес, 18 (0:1). Гюндоган, 76 (0:2). Стерлинг, 81 (0:3).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Балерди, Ронжье (Сансон, 64), Кюизанс (Гей, 85), Товен (Пайет, 78), Радоньич (Бенедетто, 78).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 77), Зинченко (Жоау Канселу, 68), Рубен Диаш, Гюндоган (Махрез, 78), Де Брейне (Палмер, 82), Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Торрес (Бернарду Силва, 78).

Предупреждения: Ляпорт, 59. Амави, 62. Чалета-Цар, 71.

Судья: Штилер (Германия).

27 октября. Марсель. Стадион «Велодром».

Марсель — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир