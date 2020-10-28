«Манчестер Сити» разгромил «Марсель»
«Марсель» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче матче 2-го тура Лиги чемпионов (0:3). Голы забили Ферран Торрес, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.
Лига чемпионов
Группа C
«Марсель» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Торрес, 18 (0:1). Гюндоган, 76 (0:2). Стерлинг, 81 (0:3).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Балерди, Ронжье (Сансон, 64), Кюизанс (Гей, 85), Товен (Пайет, 78), Радоньич (Бенедетто, 78).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 77), Зинченко (Жоау Канселу, 68), Рубен Диаш, Гюндоган (Махрез, 78), Де Брейне (Палмер, 82), Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Торрес (Бернарду Силва, 78).
Предупреждения: Ляпорт, 59. Амави, 62. Чалета-Цар, 71.
Судья: Штилер (Германия).
27 октября. Марсель. Стадион «Велодром».
Дополнительная информация:
https://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/