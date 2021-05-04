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«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: стартовые составы команд

20:44
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«Манчестер Сити» проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» на своем поле. Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Р.Диаш, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган, де Брейне, Фоден, Б.Силва, Махрез.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньюс, Диалло, Флоренци, Верратти, Паредес, Эррера, Ди Мария, Икарди, Неймар.

Напомним, что в первом матче победили англичане со счетом 2:1.

Манчестер Сити — ПСЖ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры