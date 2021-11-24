«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
21:00
В среду, 24 ноября, «Манчестер Сити» сыграет дома против «ПСЖ» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте matchtv.ru. Она начнется в 22.45.
«Ман Сити» с 9 очками занимает первое место в группе А. «ПСЖ» (8 баллов) и вторая строчка.
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