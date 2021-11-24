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«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

21:00
Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Фото AFP
Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Фото AFP
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В среду, 24 ноября, «Манчестер Сити» сыграет дома против «ПСЖ» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

«Ман Сити» с 9 очками занимает первое место в группе А. «ПСЖ» (8 баллов) и вторая строчка.

Лига чемпионов. Группа A
24 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
ПСЖ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры