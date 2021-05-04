Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез забил второй гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он увеличил преимущество хозяев во втором тайме — 2:0.

Англичане провели быструю атаку. Фил Фоден сделал прострел в штрафную, а Махрез точно пробил с линии вратарской.