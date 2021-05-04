«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Махрез оформил дубль
23:25
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез забил второй гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он увеличил преимущество хозяев во втором тайме — 2:0.
Англичане провели быструю атаку. Фил Фоден сделал прострел в штрафную, а Махрез точно пробил с линии вратарской.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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