«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и обеспечил себе первое место в группе
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«Манчестер Сити» выиграл у «ПСЖ» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. У гостей забил Килиан Мбаппе.
«Манчестер Сити» набрал 12 очков. Команда обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и первое место в группе А. У «ПСЖ» восемь очков и второе место. Парижане также вышли в 1/8 финала. «Лейпциг» и «Брюгге» имеют в активе по четыре очка.
24.11.2021 | Манчестер Сити — ПСЖ
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