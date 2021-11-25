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«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и обеспечил себе первое место в группе

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«Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1. Фото Reuters
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» выиграл у «ПСЖ» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. У гостей забил Килиан Мбаппе.

«Манчестер Сити» набрал 12 очков. Команда обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и первое место в группе А. У «ПСЖ» восемь очков и второе место. Парижане также вышли в 1/8 финала. «Лейпциг» и «Брюгге» имеют в активе по четыре очка.

24.11.2021 | Манчестер Сити — ПСЖ

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры