«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и обеспечил себе первое место в группе

«Манчестер Сити» выиграл у «ПСЖ» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. У гостей забил Килиан Мбаппе.

«Манчестер Сити» набрал 12 очков. Команда обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и первое место в группе А. У «ПСЖ» восемь очков и второе место. Парижане также вышли в 1/8 финала. «Лейпциг» и «Брюгге» имеют в активе по четыре очка.