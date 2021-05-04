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«Манчестер Сити» снова победил «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал ЛЧ

4 мая 2021, 23:54
4 мая. Манчестер. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. Фото AFP
4 мая. Манчестер. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0. Фото AFP
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«Манчестер Сити» одержал победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов над «ПСЖ». Англичане выиграли на своем поле со счетом 2:0.

Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Махреза.

В первом матче «Сити» выиграл со счетом 2:1. Таким образом, англичане вышли в финал Лиги чемпионов, впервые добившись такого результата в своей истории.

Лига чемпионов

1/2 финала

«Манчестер Сити» (Англия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:0 (1:0)

Голы: Махрез, 11 (1:0). Махрез, 63 (2:0).

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Стерлинг, 82), Фоуден (Агуэро, 85), Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 82).

«ПСЖ» (Франция): Навас, Флоренци (Дагба, 75), Маркиньюс, Кимпембе, Диалло (Баккер, 83), Эррера (Дракслер, 62), Верратти, Паредес (Данилу Перейра, 75), Ди Мария, Неймар, Икарди (Кин, 62).

Предупреждения: Эррера, 22. Верратти, 71. Зинченко, 72. Де Брейне, 74. Кимпембе, 87. Данилу Перейра, 89.

Удаление: Ди Мария, 69.

Судья: Кайперс (Голландия).

4 мая. Манчестер. Стадион «Этихад».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры