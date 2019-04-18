"Манчестер Сити" при Гвардьоле потратил 608 миллионов евро на усиление состава

"Манчестер Сити" после прихода на тренерский пост Хосепа Гвардьолы потратил на усиление состава 608 миллионов евро, сообщает A Bola. Напомним, "горожане" вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Тоттенхэма".

В первом сезоне в "Сити" Гвардьола потратил 213 миллионов евро, во втором – побил рекорд клуба, потратив 317,5 миллиона евро. А в нынешнем сезоне потратил 77 миллионов евро. Однако завоевать Лигу чемпионов Гвардьоле с "Сити" пока не удается. В "Баварии" этот тренер потратил на усиление 204 миллиона евро, но также в Лиге чемпионов потерпел неудачу.