Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Манчестер Сити» поздравил «Шахтер» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов

04:22

«Манчестер Сити» отреагировал на выход «Шахтера» в групповой турнир Лиги чемпионов. Украинская команда сыграла вничью с «Монако» в ответном матче квалификации и благодаря победе в первой встрече (1:0) пробилась в основную стадию еврокубка.

«До скорой встречи, ребята!» — написал «Манчестер Сити» в Twitter, ответив на сообщение «Шахтера» о победе.

Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Раскрыта личность подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Предполагаемого убийцу девочки в Тюмени нашли по коробке от техники
Видео: Поймавший Чикатило следователь рассказал про убийства в Тюмени
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы