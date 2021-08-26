«Манчестер Сити» поздравил «Шахтер» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» отреагировал на выход «Шахтера» в групповой турнир Лиги чемпионов. Украинская команда сыграла вничью с «Монако» в ответном матче квалификации и благодаря победе в первой встрече (1:0) пробилась в основную стадию еврокубка.

«До скорой встречи, ребята!» — написал «Манчестер Сити» в Twitter, ответив на сообщение «Шахтера» о победе.

Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.