«Манчестер Сити» поздравил «Шахтер» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов
04:22
«Манчестер Сити» отреагировал на выход «Шахтера» в групповой турнир Лиги чемпионов. Украинская команда сыграла вничью с «Монако» в ответном матче квалификации и благодаря победе в первой встрече (1:0) пробилась в основную стадию еврокубка.
«До скорой встречи, ребята!» — написал «Манчестер Сити» в Twitter, ответив на сообщение «Шахтера» о победе.
Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы
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