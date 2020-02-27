«Манчестер Сити» победил «Реал» в Мадриде, Рамос получил красную

«Реал» дома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» (1:2). На гол Иско гости ответили точными ударами Габриэла Жезуса (с передачи Кевина де Брейне) и де Брейне (с пенальти).

На 86-й минуте прямую красную карточку получил капитан мадридцев Серхио Рамос.

В другой игре среды «Лион» на своем поле победил «Ювентус» (1:0). Ответные встречи пройдут 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Иско, 60 (1:0). Габриэл Жезус, 78 (1:1). Де Брейне, 83 — с пенальти (1:2).

«Реал» (Испания): Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Ф.Менди, Каземиру, Вальверде, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75).

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандинью, 33), Бенж.Менди, Эрнандес, Гюндоган, Де Брейне, Махрез, Габриэл Жезус, Бернарду Силва (Стерлинг, 73).

Предупреждения: Ф.Менди, 29. Вальверде, 48. Модрич, 54.

Удаление: Серхио Рамос, 86.

Судья: Орсато (Италия).

26 февраля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».