Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Манчестер Сити» победил «Реал» в Мадриде, Рамос получил красную

00:51
26 февраля. Мадрид. «Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2. 78-я минута. Нападающий гостей Габриэл Жезус сравнивает счет. Фото AFP
26 февраля. Мадрид. «Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2. 78-я минута. Нападающий гостей Габриэл Жезус сравнивает счет. Фото AFP
Теги:

«Реал» дома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» (1:2). На гол Иско гости ответили точными ударами Габриэла Жезуса (с передачи Кевина де Брейне) и де Брейне (с пенальти).

На 86-й минуте прямую красную карточку получил капитан мадридцев Серхио Рамос.

В другой игре среды «Лион» на своем поле победил «Ювентус» (1:0). Ответные встречи пройдут 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Иско, 60 (1:0). Габриэл Жезус, 78 (1:1). Де Брейне, 83 — с пенальти (1:2).

«Реал» (Испания): Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Ф.Менди, Каземиру, Вальверде, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75).

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандинью, 33), Бенж.Менди, Эрнандес, Гюндоган, Де Брейне, Махрез, Габриэл Жезус, Бернарду Силва (Стерлинг, 73).

Предупреждения: Ф.Менди, 29. Вальверде, 48. Модрич, 54.

Удаление: Серхио Рамос, 86.

Судья: Орсато (Италия).

26 февраля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Реал — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/playoff/

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7378
Все опросы
Кто из участников плей-офф фаворит Лиги чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир