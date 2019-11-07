«Манчестер Сити» переместил Уокера во вратари на сайте. Видео

«Манчестер Сити» после матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1) пошутил по поводу того, что защитник Кайл Уокер занял место в воротах. Англичанин из-за травмы Эдерсона и удаления Клаудио Браво концовку матча провел в роли голкипера.

На странице английского клуба в Twitter опубликовано видео, на котором Уокера переместили во вратари на официальном сайте.