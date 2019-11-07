«Манчестер Сити» переместил Уокера во вратари на сайте. Видео
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«Манчестер Сити» после матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1) пошутил по поводу того, что защитник Кайл Уокер занял место в воротах. Англичанин из-за травмы Эдерсона и удаления Клаудио Браво концовку матча провел в роли голкипера.
На странице английского клуба в Twitter опубликовано видео, на котором Уокера переместили во вратари на официальном сайте.
*Updates website* pic.twitter.com/tq4Dz9gQ2Q— Manchester City (@ManCity) November 6, 2019
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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