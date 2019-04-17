20:53 | Футбол — Лига чемпионов

"Манчестер Сити" объявил состав на матч с "Тоттенхэмом"

0
Обсудить

"Манчестер Сити" объявил состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". С первых минут встречу начнут форварды Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

Состав "Сити": Эдерсон - Уокер, Компани, Ляпорт, Менди - Гюндоган, Д. Сильва, Де Брейне - Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

Запасные: Мурич, Стоунс, Сане, Фернандинью, Махрез, Отаменди, Жезус.

Первый матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" завершился минимальным гостевым поражением "горожан" (0:1).

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
Материалы других СМИ