"Манчестер Сити" объявил состав на матч с "Тоттенхэмом"

"Манчестер Сити" объявил состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". С первых минут встречу начнут форварды Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.
Состав "Сити": Эдерсон - Уокер, Компани, Ляпорт, Менди - Гюндоган, Д. Сильва, Де Брейне - Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Мурич, Стоунс, Сане, Фернандинью, Махрез, Отаменди, Жезус.
Первый матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" завершился минимальным гостевым поражением "горожан" (0:1).
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