«Манчестер Сити» — «Наполи»: Доннарумма и Де Брейне сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Наполи» на матч общего этапа Лиги чемпионов. Начало игры — в 22.00 мск.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Бернарду Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанн.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Бекема, Буонджорно, Спинаццола, Лоботка, Политано, Ангисса, Де Брейне, Мактоминай, Хейлунн.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Наполи» и других игр Лиги чемпионов 18 сентября.