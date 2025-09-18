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18 сентября 2025, 21:00

«Манчестер Сити» — «Наполи»: Доннарумма и Де Брейне сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Наполи» на матч общего этапа Лиги чемпионов. Начало игры — в 22.00 мск.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Бернарду Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанн.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Бекема, Буонджорно, Спинаццола, Лоботка, Политано, Ангисса, Де Брейне, Мактоминай, Хейлунн.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Наполи» и других игр Лиги чемпионов 18 сентября.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
18 сентября 2025, 22:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Наполи

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ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
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