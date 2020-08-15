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«Манчестер Сити» — «Лион»: Дембеле вывел французский клуб вперед и встал на колено

15 августа 2020, 23:37

«Лион» вышел вперед в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На 79-й минуте встречи Марсал с центральной линии вывел Дембеле один на на один голкипером, и Мусса точным ударом отправил мяч в ворота. Он отпраздновал гол, встав на одно колено.

Манчестер Сити — Лион

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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