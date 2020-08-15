«Манчестер Сити» — «Лион»: Дембеле вывел французский клуб вперед и встал на колено
15 августа 2020, 23:37
«Лион» вышел вперед в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
На 79-й минуте встречи Марсал с центральной линии вывел Дембеле один на на один голкипером, и Мусса точным ударом отправил мяч в ворота. Он отпраздновал гол, встав на одно колено.
??? ??? ? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???— Mouhamed ?? ?? (@mouhamed_ami) August 15, 2020
Olampique lyonnais 2:1 Manchester city#???_???_??? pic.twitter.com/01oomLDaA0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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