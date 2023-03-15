«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» в Лиги чемпионов, у Холанна пента-трик

«Манчестер Сити» дома разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 7:0.

В составе «горожан» пента-трик оформил форвард Эрлин Холанн, еще по голу забили Илкай Гюндоган и Кевин де Брейне.

Норвежец стал самым быстрым автором 30 голов в истории Лиги чемпионов.

Первый матч между клубами, который прошел в Германии, закончился со счетом 1:1.

Жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.