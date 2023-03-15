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«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» в Лиги чемпионов, у Холанна пента-трик

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» — «Лейпциг».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 7:0.

В составе «горожан» пента-трик оформил форвард Эрлин Холанн, еще по голу забили Илкай Гюндоган и Кевин де Брейне.

Норвежец стал самым быстрым автором 30 голов в истории Лиги чемпионов.

Первый матч между клубами, который прошел в Германии, закончился со счетом 1:1.

Жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
2
16
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