«Манестер Сити» обыграл «Лейпциг» со счетом 6:3, Нкунку сделал хет-трик
15 сентября 2021, 23:53
«Манчестер Сити» победил «Лейпциг» (6:3) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
Все три мяча у гостей забил Кристофер Нкунку. У хозяев забивали Натан Аке, Рияд Махрез (с пенальти), Джек Грилиш, Жоау Канселу и Габриэл Жезус, а Норди Мукьеле отправил мяч в свои ворота. Гости играли в меньшинстве с 79-й минуты после удаления Анхелиньо.
«Ман Сити» набрал три очка и возглавил таблицу группы А. У «Лейпцига» ноль очков и последнее место.
Лига чемпионов
Группа А
1-й тур
«Манчестер Сити» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 6:3 (3:1)
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