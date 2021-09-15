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«Манестер Сити» обыграл «Лейпциг» со счетом 6:3, Нкунку сделал хет-трик

15 сентября 2021, 23:53
Автор хет-трика Кристофер Нкунку. Фото ФК «Лейпциг»
Автор хет-трика Кристофер Нкунку. Фото ФК «Лейпциг»

«Манчестер Сити» победил «Лейпциг» (6:3) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Все три мяча у гостей забил Кристофер Нкунку. У хозяев забивали Натан Аке, Рияд Махрез (с пенальти), Джек Грилиш, Жоау Канселу и Габриэл Жезус, а Норди Мукьеле отправил мяч в свои ворота. Гости играли в меньшинстве с 79-й минуты после удаления Анхелиньо.

«Ман Сити» набрал три очка и возглавил таблицу группы А. У «Лейпцига» ноль очков и последнее место.

Лига чемпионов

Группа А

1-й тур

«Манчестер Сити» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 6:3 (3:1)

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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