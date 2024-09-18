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«Манчестер Сити» — «Интер»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00

Матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» пройдет в среду
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Манчестер Сити» и «Интер» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Место проведения игры — стадион «Этихад» в Манчестере. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события матча «Ман Сити» — «Интер» доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Интер

Команды встречались между собой в финале Лиги чемпионов в 2023 году. В том матче «небесно-голубые» одержали победу со счетом 1:0 и впервые выиграли главный еврокубок.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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