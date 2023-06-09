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Сегодня, 22:00

«Манчестер Сити» — «Интер»: где смотреть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эрлин Холанн и Илкай Гюндоган.
Фото Reuters

В субботу, 10 июня «Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в финале Лиги чемпионов.

Матч пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Прямая видеотрансляция игры будет доступна на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru.

«Интер» 5 раз становился победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» ни разу в истории не выигрывал турнир.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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