«Манчестер Сити» — «Интер»: где смотреть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов

В субботу, 10 июня «Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в финале Лиги чемпионов.

Матч пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Прямая видеотрансляция игры будет доступна на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru.

«Интер» 5 раз становился победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» ни разу в истории не выигрывал турнир.