«Манчестер Сити» и «Реал» повторили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл дома «Реал» (4:3). Забив семь голов, команды повторили рекорд этой стадии еврокубка.
Ранее столь результативные встречи выдавали «Аякс» с «Баварией» в 1995 году и «Ливерпуль» с «Ромой» в 2018-м. Правда, те игры в отличие от манчестерской заканчивались разгромными победами хозяев.
Самые результативные полуфинальные матчи в истории Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Матч
|
Номер матча
|
Счет
|
Голы
|
1994/95
|
Аякс — Бавария
|
2-й
|
5:2
|
7
|
2017/18
|
Ливерпуль — Рома
|
1-й
|
5:2
|
7
|
2021/22
|
Манчестер Сити — Реал
|
1-й
|
4:3
|
7
|
1998/99
|
Динамо К — Бавария
|
1-й
|
3:3
|
6
|
2017/18
|
Рома — Ливерпуль
|
2-й
|
4:2
|
6
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