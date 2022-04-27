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«Манчестер Сити» и «Реал» повторили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
26 апреля. «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:3. Карим Бензема.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл дома «Реал» (4:3). Забив семь голов, команды повторили рекорд этой стадии еврокубка.

Ранее столь результативные встречи выдавали «Аякс» с «Баварией» в 1995 году и «Ливерпуль» с «Ромой» в 2018-м. Правда, те игры в отличие от манчестерской заканчивались разгромными победами хозяев.

Самые результативные полуфинальные матчи в истории Лиги чемпионов

Сезон

Матч

Номер матча

Счет

Голы

1994/95

Аякс — Бавария

2-й

5:2

7

2017/18

Ливерпуль — Рома

1-й

5:2

7

2021/22

Манчестер Сити — Реал

1-й

4:3

7

1998/99

Динамо К — Бавария

1-й

3:3

6

2017/18

Рома — Ливерпуль

2-й

4:2

6

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