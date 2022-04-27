«Манчестер Сити» и «Реал» повторили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл дома «Реал» (4:3). Забив семь голов, команды повторили рекорд этой стадии еврокубка.

Ранее столь результативные встречи выдавали «Аякс» с «Баварией» в 1995 году и «Ливерпуль» с «Ромой» в 2018-м. Правда, те игры в отличие от манчестерской заканчивались разгромными победами хозяев.

Самые результативные полуфинальные матчи в истории Лиги чемпионов