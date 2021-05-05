«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов

Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2020/21. В решающем встрече встретятся два английских клуба — «Челси» и «Манчестер Сити».

Лондонцы по сумме двух матчей прошли «Реал», а манчестерцы — «ПСЖ».

Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

«Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые сыграет в финале турнира.

Отметим, что это второй английский финал Лиги чемпионов за три последних сезона. В сезоне-2018/19 за трофей боролись «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (2:0).