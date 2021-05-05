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«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов

5 мая 2021, 23:55
Кубок Лиги чемпионов. Фото UEFA.
Кубок Лиги чемпионов. Фото UEFA.
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Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2020/21. В решающем встрече встретятся два английских клуба — «Челси» и «Манчестер Сити».

Лондонцы по сумме двух матчей прошли «Реал», а манчестерцы — «ПСЖ».

Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

«Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые сыграет в финале турнира.

Отметим, что это второй английский финал Лиги чемпионов за три последних сезона. В сезоне-2018/19 за трофей боролись «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (2:0).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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