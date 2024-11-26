«Манчестер Сити» и «Фейеноорд» встретятся в матче Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Ман Сити» и «Фейеноорда» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста с обзором всех интересных моментов в одном окне.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 7 очков, а «Фейеноорд» — 6. В четвертом туре «Ман Сити» проиграл «Спортингу» (1:4), а «Фейеноорд» — «Зальцбургу» (1:3).