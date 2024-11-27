Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:54

«Манчестер Сити» упустил победу над «Фейеноордом» со счета 3:0 и продлил серию без побед до 6 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:3.

По ходу матча «горожане» громили соперника со счетом 3:0. Дублем отметился Эрлин Холанн. Норвежец реализовал пенальти на 44-й минуте и забил с игры на 53-й. Еще один мяч на 50-й минуте записал на свой счет Илкай Гюндоган.

Нидерландский клуб отыгрался в последние 15 минут встречи — по голу забили Анис Хадж-Мусса (75-я минута), Сантьяго Хименес (82-я) и Давид Ганцко (89-я).

«Манчестер Сити» (8 очков) продлил серию без побед во всех турнирах до 6 матчей и занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Фейеноорд» (7) идет 20-м.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы на выезде встретится с «Ювентусом», а нидерландский клуб дома примет «Спарту». Оба матча пройдут 11 декабря.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд

Источник: Таблица Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Фейеноорд
Читайте также
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Популярное видео
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Интер» победил «Зальцбург» и вышел на первое место в Лиге чемпионов
«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Баварии», Сафонов пропустил один гол
Дубль и три голевые передачи де Кетеларе принесли «Аталанте» крупную победу над «Янг Бойз»
«Байер» разгромил «Зальцбург» в Лиге чемпионов
«Арсенал» разгромил «Спортинг» в Лиге чемпионов
Холанн быстрее всех поучаствовал в 50 голах в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дубль и три голевые передачи де Кетеларе принесли «Аталанте» крупную победу над «Янг Бойз»

«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Баварии», Сафонов пропустил один гол

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости