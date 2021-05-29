«Манчестер Сити» — «Челси»: диджей Marshmello выступил перед финалом Лиги чемпионов
Диджей Marshmello выступил со своим музыкальным сетом на церемонии открытия матча финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча пройдет в субботу на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и начнется в 22.00 (мск).
Выступление Marshmello было записано и транслировалось на больших экранах стадиона в Португалии. Вместе с диджеем несколько песен также исполнила Селена Гомес.
Ранее стали известны стартовые составы «Ман Сити» и «Челси» на финал ЛЧ-2021.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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