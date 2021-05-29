«Манчестер Сити» — «Челси»: Тиагу Силва из-за травмы был заменен на Кристенсена
Защитник «Челси» Тиагу Силва из-за повреждения был заменен на 39-й минуте матча финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Вместо него на поле вышел Андреас Кристенсен.
36-летний бразильский футболист неудачно приземлился после борьбы за мяч с хавбеком «Ман Сити» Филом Фоденом.
Встреча «Манчестер Сити» — «Челси» проходит в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау».
The moment Thiago Silva knew he would have to come off during a UCL Final ? pic.twitter.com/HMljKXtxpk— ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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