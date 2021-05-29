«Манчестер Сити» — «Челси»: Хаверц открыл счет в концовке первого тайма
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил гол в финале Лиги чемпионов в матче против «Манчестер Сити». Он открыл счет на 43-й минуте встречи — 1:0.
Комбинация началась с выноса голкипером Эдуаром Менди мяча от своих ворот. Лондонцы в несколько передач вскрыли оборону «горожан» и вывели Хаверца один на один.
Голкипер «Сити» Эдерсон попытался выскочить на перехват, но немец успел протолкнуть мяч мимо голкипера. Затем Хаверцу оставалось поразить уже пустые ворота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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