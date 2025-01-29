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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Брюгге» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Манчестер Сити» и «Брюгге» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало — 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Манчестер Сити» и «Брюгге» можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Брюгге

«Манчестер Сити» с 8 очками находится на 25-м месте в общем этапе Лиги чемпионов, «горожан» устраивает только победа для выхода в плей-офф. «Брюгге» занимает 20-е место с 11 очками.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Манчестер Сити
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